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Квартиры в Gzira, Мальта

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3 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня в Gzira, Мальта
Пентхаус 1 спальня
Gzira, Мальта
2 ванных комнат
€ 320,000
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
Квартира 3 спальни в Gzira, Мальта
Квартира 3 спальни
Gzira, Мальта
2 ванных комнат
€ 360,000
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
Квартира 1 спальня в Gzira, Мальта
Квартира 1 спальня
Gzira, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 285,000
ГЗИРА - Национальный бассейн. Уютная квартира с высокой отделкой, рядом со всеми удобствами.…
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