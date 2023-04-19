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Купить недвижимость в Gozo Region, Мальта

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Xaghra, Мальта
Дом 5 спален
Xaghra, Мальта
6 ванных комнат
€ 760,000
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…

Параметры недвижимости в Gozo Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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