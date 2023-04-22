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Виллы в Central Region, Мальта

Birkirkara
3
Attard
1
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
Вилла 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Вилла 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Вилла 4 спальни в Attard, Мальта
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
8 Количество комнат 4 ванных комнат 620 м²
€ 1,775,000
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
Вилла 5 спален в Iklin, Мальта
Вилла 5 спален
Iklin, Мальта
10 Количество комнат 4 ванных комнат 389 м²
€ 1,200,000
IKLIN - Полуотдельная вилла в роскошной вилле, но очень близко к удобствам. У входа мы наход…

Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

с бассейном
недорогая
элитная
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