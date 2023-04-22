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Пентхаус 1 спальня
Gzira, Мальта
2 ванных комнат
€ 320,000
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
Пентхаус 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
2 ванных комнат
€ 600,000
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
Пентхаус 3 спальни
Pieta, Мальта
2 ванных комнат
209 м²
€ 690,000
PIETA & NBSP; & Ndash; Пентхаус с двойным фасадом на набережной. & nbsp; Этот красивый пентх…
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