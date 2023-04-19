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Купить недвижимость в Birzebbugia, Мальта

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Birzebbugia, Мальта
Дом 3 спальни
Birzebbugia, Мальта
9 Количество комнат 3 ванных комнат 322 м²
€ 615,000
BIRZEBBUGIA - Расположенный в районе Тал-Папа, очень ухоженный и законченный таунхаус продае…
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