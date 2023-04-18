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Купить вилла в Birkirkara, Мальта

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Вилла 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Realting.com
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