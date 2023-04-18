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Купить коттедж в Birkirkara, Мальта

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат
€ 650,000
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
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