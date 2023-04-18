Мальта
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Мальте
Новые дома на Мальте
Все новостройки на Мальте
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Мальте
Жилая
Квартира на Мальте
Пентхаус
Дом на Мальте
Вилла
Земельные участки на Мальте
Элитная недвижимость на Мальте
Найти агента на Мальте
Агентства недвижимости на Мальте
Агенты на Мальте
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Мальте
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Мальте
Найти агента на Мальте
Агентства недвижимости на Мальте
Агенты на Мальте
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Мальте
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Бунгало
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Мальта
Central Region
Birkirkara
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Birkirkara, Мальта
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
3 ванных комнат
185 м²
€ 1,494,834
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
8 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
2/5 Этаж
€ 288,573
MELLIEHA – Хорошо законченная и полностью меблированная квартира на 1-м этаже, обслуживаемая…
Пентхаус 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
2 ванных комнат
€ 596,029
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
1 ванных комнат
€ 248,346
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
2 ванных комнат
225 м²
€ 887,841
Слима - очень уникальная квартира 1930-х годов, расположенная на третьем уровне здания, с не…
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
2 ванных комнат
95 м²
€ 616,053
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
2 ванных комнат
€ 231,491
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
5 Этаж
€ 167,603
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
2 ванных комнат
€ 258,279
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
4 Этаж
€ 231,269
Продается квартира на четвертом этаже в одном из самых востребованных районов Pieta & # 39, …
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат
271 м²
€ 1,993,112
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
Квартира 2 спальни
Меллиха, Мальта
5 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
5 Этаж
€ 243,703
MELLIEHA - & nbsp; Двухкомнатная квартира на верхнем этаже с просторной террасой, распол…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты