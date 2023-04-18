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Купить квартиру в Birkirkara, Мальта

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
2 ванных комнат 95 м²
€ 680,000
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
Квартира 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат 271 м²
€ 2,200,000
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
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