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Купить недвижимость в Birkirkara, Мальта

6 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Вилла 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Коттедж 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат
€ 650,000
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
Дом 4 спальнив Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат 475 м²
€ 1,150,000
Квартира 2 спальнив Birkirkara, Мальта
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
2 ванных комнат 95 м²
€ 680,000
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
Квартира 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат 271 м²
€ 2,200,000
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
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