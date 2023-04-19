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Купить недвижимость в Attard, Мальта

1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Attard, Мальта
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
8 Количество комнат 4 ванных комнат 620 м²
€ 1,775,000
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
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