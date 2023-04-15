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Купить квартиру с видом на море на Мальте

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 2/5 Этаж
€ 287,000
MELLIEHA – Хорошо законченная и полностью меблированная квартира на 1-м этаже, обслуживаемая…
Квартира 3 спальнив Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
10 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 4/20 Этаж
€ 1,100,000
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
Квартира 2 спальнив Меллиха, Мальта
Квартира 2 спальни
Меллиха, Мальта
5 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 5 Этаж
€ 269,000
MELLIEHA - & nbsp; Двухкомнатная квартира на верхнем этаже с просторной террасой, распол…

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