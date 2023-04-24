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Квартиры в Кавадарци, Северная Македония

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1 объект найдено
Квартира в Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Квартира
Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
59 м²
€ 53,100
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Параметры недвижимости в Кавадарци, Северная Македония

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