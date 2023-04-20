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Купить недвижимость в Кавадарци, Северная Македония

1 объект найдено
Домв Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Дом
Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
240 м²
€ 210,000
Качественный дом в Кавадарци, Северная Македония Продается дом в Кавадарци, полностью обста…

Параметры недвижимости в Кавадарци, Северная Македония

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