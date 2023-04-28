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Дома в Zvirgzdaiciu seniunija, Литва

Жвигждайчяй
1
1 объект найдено
Дом в Жвигждайчяй, Литва
Дом
Жвигждайчяй, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 23,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ОСВЕЩЕНИИ!!! Продается дом в Гельгаудишкис, ул. Мира. 30, Forkų r. Дом дере…

Параметры недвижимости в Zvirgzdaiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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