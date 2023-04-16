Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Вильнюсский район
  5. Дома

Купить дом с бассейном в Zujunai Eldership, Литва

2 объекта найдено
Домв Vaiciuniskes, Литва
Дом
Vaiciuniskes, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ В РАМЕНТАЛЬНОМ КУПЦИОННОМ ДОМЕ СУДЕРМС К.! Вы ищете место, которое могло бы бы…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
282 м² Количество этажей 2
€ 460,000

Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти