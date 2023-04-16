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Купить дом в Zujunai Eldership, Литва

10 объектов найдено
Домв Uzlandziai, Литва
Дом
Uzlandziai, Литва
109 м² Количество этажей 2
€ 185,000
СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССЫ + КНИГИ В ДОМЕ ВОЕННОЙ! .................................................…
Домв Giruliai, Литва
Дом
Giruliai, Литва
114 м² Количество этажей 2
€ 399,900
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
Домв Vaiciuniskes, Литва
Дом
Vaiciuniskes, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ В РАМЕНТАЛЬНОМ КУПЦИОННОМ ДОМЕ СУДЕРМС К.! Вы ищете место, которое могло бы бы…
Домв Bieliunai, Литва
Дом
Bieliunai, Литва
107 м² Количество этажей 1
€ 235,000
Малоны, мы в доме члена Викса 15 D. ( SIXDAY ), 12-13 VAL. ОБМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. …
Домв Bieliunai, Литва
Дом
Bieliunai, Литва
109 м² Количество этажей 1
€ 285,000
Малоны, мы в доме члена Викса 15 D. ( SIXDAY ), 12-13 VAL. ОБМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. …
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
389 м² Количество этажей 3
€ 320,000
SELLING 388.57 KV.M HOUSE WITH 9.82 SECTION A, EPDATE, AND BUILD - STALUISH GATVER, IN THE W…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
126 м² Количество этажей 2
€ 225,000
ПРОДАВАЯ СОВЕТ 126 м ², 4 КОМНАТЫ A + ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС, ОТКРЫТЫЙ В УИЛЛЕ!!! БЫТЬ ИДЕАЛО…
Домв Uzlandziai, Литва
Дом
Uzlandziai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 299,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НОВОЙ СУКАХ В ЖИЗНИ! _________________________________________…
Домв Bieliunai, Литва
Дом
Bieliunai, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 310,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПАНЕРЕ ПАНЕРА! _______________________________…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
282 м² Количество этажей 2
€ 460,000

Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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