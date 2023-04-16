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Купить квартиру в Zujunai Eldership, Литва

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 41 м² 4/4 Этаж
€ 144,900
ПРОДАНО ПОЛНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 2 НОМЕРА КУПИТЬ С БАЛКОНОМ НА ЭТАЖЕ! Идеальный выбор для тех,…
Квартира 2 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 1 комнатав Vilkeliskes, Литва
Квартира 1 комната
Vilkeliskes, Литва
1 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЙ 1 КОМНАТА БЫЛА В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 3 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 3 комнаты
Naujakiemis, Литва
3 Количество комнат 68 м² 5/9 Этаж
€ 194,000
В ВОЕННОМ МИКРОРАНЕ, КАЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ, СОВЕТЕ КОМНАТЫ ЕБРРУСА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕ…
Квартира 3 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Vilkeliskes, Литва
3 Количество комнат 57 м² 6/9 Этаж
€ 179,900
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, УЧАСТИЯ И МОЛОДЕЖИ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ДОМ ЛЮДЕЙ, ЖДАТЬ ПУТИ! Качественная м…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 89,950
ВЫСОКОЕ, ТЕПЛОЕ, ПОЛНОЕ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКОМ, L.ASNAVIUMGE…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 88,800
САМОЛЕТНЫЙ СВЕТ 2 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА КУПИТЬ, В КАРОЛИНИЧЕСКОМ! В районе Каролины вы найдете…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 95,000
Продается многообещающе, рядом с лесом "Телль Парк" 2-комнатная квартира в Каролине. ОБЩАЯ…

Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

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