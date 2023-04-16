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Купить недвижимость в Zujunai Eldership, Литва

18 объектов найдено
Домв Uzlandziai, Литва
Дом
Uzlandziai, Литва
109 м² Количество этажей 2
€ 185,000
СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССЫ + КНИГИ В ДОМЕ ВОЕННОЙ! .................................................…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 41 м² 4/4 Этаж
€ 144,900
ПРОДАНО ПОЛНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 2 НОМЕРА КУПИТЬ С БАЛКОНОМ НА ЭТАЖЕ! Идеальный выбор для тех,…
Квартира 2 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Домв Giruliai, Литва
Дом
Giruliai, Литва
114 м² Количество этажей 2
€ 399,900
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
Квартира 1 комнатав Vilkeliskes, Литва
Квартира 1 комната
Vilkeliskes, Литва
1 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЙ 1 КОМНАТА БЫЛА В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 3 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 3 комнаты
Naujakiemis, Литва
3 Количество комнат 68 м² 5/9 Этаж
€ 194,000
В ВОЕННОМ МИКРОРАНЕ, КАЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ, СОВЕТЕ КОМНАТЫ ЕБРРУСА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕ…
Квартира 3 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Vilkeliskes, Литва
3 Количество комнат 57 м² 6/9 Этаж
€ 179,900
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, УЧАСТИЯ И МОЛОДЕЖИ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ДОМ ЛЮДЕЙ, ЖДАТЬ ПУТИ! Качественная м…
Домв Vaiciuniskes, Литва
Дом
Vaiciuniskes, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ В РАМЕНТАЛЬНОМ КУПЦИОННОМ ДОМЕ СУДЕРМС К.! Вы ищете место, которое могло бы бы…
Домв Bieliunai, Литва
Дом
Bieliunai, Литва
107 м² Количество этажей 1
€ 235,000
Малоны, мы в доме члена Викса 15 D. ( SIXDAY ), 12-13 VAL. ОБМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. …
Домв Bieliunai, Литва
Дом
Bieliunai, Литва
109 м² Количество этажей 1
€ 285,000
Малоны, мы в доме члена Викса 15 D. ( SIXDAY ), 12-13 VAL. ОБМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. …
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 89,950
ВЫСОКОЕ, ТЕПЛОЕ, ПОЛНОЕ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКОМ, L.ASNAVIUMGE…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
389 м² Количество этажей 3
€ 320,000
SELLING 388.57 KV.M HOUSE WITH 9.82 SECTION A, EPDATE, AND BUILD - STALUISH GATVER, IN THE W…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
126 м² Количество этажей 2
€ 225,000
ПРОДАВАЯ СОВЕТ 126 м ², 4 КОМНАТЫ A + ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС, ОТКРЫТЫЙ В УИЛЛЕ!!! БЫТЬ ИДЕАЛО…
Домв Uzlandziai, Литва
Дом
Uzlandziai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 299,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НОВОЙ СУКАХ В ЖИЗНИ! _________________________________________…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 88,800
САМОЛЕТНЫЙ СВЕТ 2 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА КУПИТЬ, В КАРОЛИНИЧЕСКОМ! В районе Каролины вы найдете…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 95,000
Продается многообещающе, рядом с лесом "Телль Парк" 2-комнатная квартира в Каролине. ОБЩАЯ…
Домв Bieliunai, Литва
Дом
Bieliunai, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 310,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПАНЕРЕ ПАНЕРА! _______________________________…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
282 м² Количество этажей 2
€ 460,000

Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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