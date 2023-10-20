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Дома в Zlibinu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kantauciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kantauciai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В УНИКАЛЬСКОМ МЕСТЕ МЫ ДУМАЕМ, ЧТО МАФИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИЗОБРАЖЕНИЕМ БЕРЖО…
€75,000

Параметры недвижимости в Zlibinu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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