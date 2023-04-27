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Дома в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
30 м² Количество этажей 1
€ 18,000
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
152 м² Количество этажей 2
€ 143,000
ДОМ В ЧЕЛОВЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ЦЕННАЯ ОЗУ. -------------------------------- Я…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
73 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Усадьба для спокойного отдыха или постоянной жизни ближе к природе продается между башнями В…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
214 м² Количество этажей 2
€ 140,000
Живой дом с 25-ти аровым участком земли в городе девушка бежит, некоторые. ЭТО ВНИМАНИЕ ВАРИ…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
164 м² Количество этажей 2
€ 98,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 120,000
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Параметры недвижимости в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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