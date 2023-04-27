Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Кайшядорский район

Жильё в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

11 объектов найдено
Квартира 1 комната в Budiskes, Литва
Квартира 1 комната
Budiskes, Литва
1 Количество комнат 30 м² 5/5 Этаж
€ 43,000
Квартира 1 комната в Budiskes, Литва
Квартира 1 комната
Budiskes, Литва
1 Количество комнат 30 м² 5/5 Этаж
€ 43,000
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
30 м² Количество этажей 1
€ 18,000
Квартира 1 комната в Budiskes, Литва
Квартира 1 комната
Budiskes, Литва
1 Количество комнат 30 м² 5/5 Этаж
€ 43,000
Квартира 3 комнаты в Budiskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Budiskes, Литва
3 Количество комнат 74 м² 1/3 Этаж
€ 143,000
74,20 кв.м. 3 кмбр. Квартира Парко г., Хаммотс, Каунас ОПИСАНИЕ БУТО: . Площадь – 7…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
152 м² Количество этажей 2
€ 143,000
ДОМ В ЧЕЛОВЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ЦЕННАЯ ОЗУ. -------------------------------- Я…
Квартира 4 комнаты в Budiskes, Литва
Квартира 4 комнаты
Budiskes, Литва
4 Количество комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 85,000
В СТРАТЕГИСЛОВАННОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ДЕВУШКЕ, 4 КОМНАТЫ ДЛЯ СОДА ГАТВ ! ПРЕИМУЩЕСТВО:…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
73 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Усадьба для спокойного отдыха или постоянной жизни ближе к природе продается между башнями В…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
214 м² Количество этажей 2
€ 140,000
Живой дом с 25-ти аровым участком земли в городе девушка бежит, некоторые. ЭТО ВНИМАНИЕ ВАРИ…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
164 м² Количество этажей 2
€ 98,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 120,000
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …

Параметры недвижимости в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти