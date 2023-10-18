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Дома в Zidiku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Racaliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Racaliai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
ВЫБРАНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МАЛЕНЬКОМУ МАЛЕНЬКОМУ Р. НЕДЕЛЬНЫЙ СЕН., КЛАСС К., ЯРЛЫ…
€38,000

Параметры недвижимости в Zidiku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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