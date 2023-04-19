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Купить недвижимость в Zibalu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Anciunai, Литва
Дом
Anciunai, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 60,000
❗ ❗ ❗ Жизнь в тихом сообществе в частном доме Твоя мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТ УХОДА ❗ ❗ …

Параметры недвижимости в Zibalu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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