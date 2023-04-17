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Купить дом в Zemieji Rusokai, Литва

3 объекта найдено
Домв Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 225,000
В новом развивающемся жилом квартале качественная и рациональная фанера 137 кв.м., 4 комнаты…
Домв Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 225,000
В новом развивающемся жилом квартале качественная и рациональная фанера 137 кв.м., 4 комнаты…
Домв Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
111 м² Количество этажей 2
€ 163,000

Параметры недвижимости в Zemieji Rusokai, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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