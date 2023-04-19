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Купить дом в Zemaitkiemio seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Uzubaliai, Литва
Дом
Uzubaliai, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 49,900
Homestead for sale - single in the Anwar area, in the village of Domeiki. It is an exception…

Параметры недвижимости в Zemaitkiemio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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