Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Клайпедский уезд
Шилутский район
Жемайчю-Науместис
Жильё в Жемайчю-Науместис, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Швенчёнеляй, Литва
192 м²
Количество этажей 2
€ 110,000
Дом
Mastaiciai, Литва
131 м²
Количество этажей 2
€ 267,000
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
39 м²
6/7 Этаж
€ 145,000
Дом
Kairenai, Литва
291 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
ДОМ ВЫБРАН, ВЫБОРЫ ЖИВУТ ДВА СЕМЬИ. В ХОРОШЕМ И ПАТОГИОМ МЕСТЕ ДОМАШНИЕ ПУТЫ ВЕРИТ В БОЛЬШИХ…
Квартира 3 комнаты
Upninkai, Литва
3 Количество комнат
80 м²
1/3 Этаж
€ 19,900
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат
109 м²
4/5 Этаж
€ 238,000
Просторная новая конструкция 3 к. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
Дом
Upyte, Литва
96 м²
Количество этажей 2
€ 144,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Паланга, Литва
74 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
Просторные 3 – 4-комнатные коттеджи спроектированы в святом. Каждый из 5 коттеджей продуман …
Дом
Svencele, Литва
60 м²
Количество этажей 2
€ 189,000
Продается дом в Свенселе. -------------------------------------------------- ---------------…
Дом
Таураге, Литва
85 м²
Количество этажей 1
€ 119,500
СОДИ С 12 5469 ГА ЗЕМЛИ R. НЕДЕЛЯ, ЗАПАС К. 14 Хотите оторваться от городской суеты? усадьба…
Дом 3 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 228,532
Литва, город Клайпеда, район Тауралаукис, улица Рингелио 55 ( бывший Мемель ). Продается уют…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 69,000
Продается на улице Партизан, Каунас, в районе Дайнава, нетрансферная двухкомнатная квартира …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты