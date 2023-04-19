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Купить недвижимость в Zemaiciu Kalvarijos seniunija, Литва

Жемайчю-Калвария
3
3 объекта найдено
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
LIVING HOUSE HOUSE IN THE CITY OF THE MEMBER STATE - SEDOS G. 2 WITH AID BUILDING AND SPLIED…
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000

Параметры недвижимости в Zemaiciu Kalvarijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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