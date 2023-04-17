Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Зарасайский район

Купить недвижимость в Зарасайский район, Литва

Зарасай
2
2 объекта найдено
Домв Зарасай, Литва
Дом
Зарасай, Литва
182 м² Количество этажей 2
€ 85,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
Домв Зарасай, Литва
Дом
Зарасай, Литва
77 м² Количество этажей 1
€ 25,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТО, ЗАРАСОН, СОДИСЕТ С СТАТИНОМ И 9 га РАЗДЕЛ ВЫБРАН! ____________________…

Параметры недвижимости в Зарасайский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти