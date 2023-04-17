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Купить недвижимость в Zapyskis, Литва

4 объекта найдено
Домв Zapyskis, Литва
Дом
Zapyskis, Литва
212 м² Количество этажей 2
€ 284,999
МЫ БЫЛИ НЕКОТОРЫМ КУЛЬТУРОМ В ГОРОДЕ СУДА, 212,38 КВ. М ДОМ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ, С ЛАУК ТЕРАСА …
Домв Dievogala, Литва
Дом
Dievogala, Литва
266 м² Количество этажей 2
€ 159,000
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
Домв Vilemai, Литва
Дом
Vilemai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 125,000
В Каунасском районе Диогала на улице Рамуниса продаются 2 отдельных двухэтажных дома энергет…
Домв Zapyskis, Литва
Дом
Zapyskis, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 129,000
ERDVUS ДОМ С СЕРТИФИКАТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НЕМУНА ТЕКСТА! Во всей сети до того, как дом будет …
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