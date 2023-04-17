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Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Дома
Купить дом в Zapyskio seniunija, Литва
Zapyskis
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Дом
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9 объектов найдено
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Дом
Zapyskis, Литва
212 м²
Количество этажей 2
€ 284,999
МЫ БЫЛИ НЕКОТОРЫМ КУЛЬТУРОМ В ГОРОДЕ СУДА, 212,38 КВ. М ДОМ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ, С ЛАУК ТЕРАСА …
Дом
Kujai, Литва
86 м²
Количество этажей 2
€ 139,999
ПРОДАНО ГРАЖДАНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ЯБЛОКИ! ПОЛНЫЙ 3-МИГАРНЫЙ МЕСУС С 3-МИСНЫМИ СЛУЧ…
Дом
Dievogala, Литва
266 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
Дом
Jadagoniai, Литва
374 м²
Количество этажей 3
€ 249,000
ДОМ ERDVUS, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ УЛУЧШЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЕКТАХ Реновации: БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, ЖИВУ…
Дом
Kujai, Литва
30 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
ТЕЛО ТЕЛА ДЛЯ ДОМА, БРАЗГЕСТГЕСТ НЕКОТОРЫЙ, БРАЗГЕСТИВЫ G. Преимущества покупки следующей ус…
Дом
Vilemai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
В Каунасском районе Диогала на улице Рамуниса продаются 2 отдельных двухэтажных дома энергет…
Дом
Judraiciai, Литва
48 м²
Количество этажей 1
€ 48,600
Дом
Zapyskis, Литва
161 м²
Количество этажей 1
€ 129,000
ERDVUS ДОМ С СЕРТИФИКАТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НЕМУНА ТЕКСТА! Во всей сети до того, как дом будет …
Дом
Jadagoniai, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
ПРОДАВАЯ уютный садовый домик Каунас р. с сауной и уютной террасой. ________________________…
Параметры недвижимости в Zapyskio seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
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