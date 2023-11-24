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Квартиры в Zapyskio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Jadagoniai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Jadagoniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€95,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062114223 marius.jankauskas@capital.lt

Параметры недвижимости в Zapyskio seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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