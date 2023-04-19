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Купить недвижимость в Zalgirio seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Sasaiciai, Литва
Дом
Sasaiciai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 69,000
У детей садовый дом продается в районе Клайпеды, который полностью приспособлен для постоянн…

Параметры недвижимости в Zalgirio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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