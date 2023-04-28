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Жильё в Ylakiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Luoba, Литва
Дом
Luoba, Литва
102 м² Количество этажей 1
€ 149,000
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВ, ВЫПУЩЕННЫХ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ К. НЕФТЬ Г. 18А Просторный жило…

Параметры недвижимости в Ylakiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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