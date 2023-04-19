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Купить недвижимость в Vyzuonu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Grybeliai, Литва
Дом
Grybeliai, Литва
235 м² Количество этажей 1
€ 340,000
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ, СВЕТНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ДОМОМ ОДНОГО ВЫСОКОГ…
Домв Grybeliai, Литва
Дом
Grybeliai, Литва
280 м² Количество этажей 2
€ 293,000

Параметры недвижимости в Vyzuonu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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