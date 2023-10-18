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Дома в Vyzuonos, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kunigiskiai II, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kunigiskiai II, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая, со вкусом меблированная, просторная усадьба в районе Анвар на берегу Святой ре…
€389,000
Realting.com
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