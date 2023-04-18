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Купить недвижимость в Vydmantu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Kiauleikiai, Литва
Дом
Kiauleikiai, Литва
61 м² Количество этажей 2
€ 83,000
Бревенчатый дом на продажу Свинина к. в тихом районе. = = = = = = = = = = = <>> &l…

Параметры недвижимости в Vydmantu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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