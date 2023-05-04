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Дома в Vistycio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Naujininkai, Литва
Дом
Naujininkai, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
€ 45,000

Параметры недвижимости в Vistycio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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