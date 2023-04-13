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Купить дом с бассейном в Вильнюс, Литва

5 объектов найдено
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
477 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 1
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…

Параметры недвижимости в Вильнюс, Литва

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