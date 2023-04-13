Недвижимость в Литве интересна современными архитектурными решениями и ценами, которые гораздо ниже среднеевропейских.
Какие самые популярные районы для покупки квартир
Недвижимость в Вильнюсе чаще покупают в районах Новый город, Пилайте и Шнипишкес.
Пилайте привлекает жильем эконом-класса. Это молодой район, в котором покупают жилье любители спокойной жизни. Купить квартиру в Вильнюсе здесь стремятся молодые семьи, предпочитающие качественное современное жилье, отличную инфраструктуру, отдых в лесу, на озерах Гилуже и Салотес, занятия спортом. До центра можно быстро добраться по Западной автодороге.
Шнипишкес и Новый город удобны своей близостью к центру, кинотеатрам, театрам, музеям, ночным клубам. Отсюда удобно добираться от офисных центров. Продажа квартир в Вильнюсе в этих районах возможна как в новостройках, так и в старых отреставрированных зданиях.
Сколько стоит недвижимость в Вильнюсе
Стоимость квартир в Вильнюсе зависит от района и состояния дома. Средняя цена 1 кв. м. жилья — около 1,5 тыс. евро. Элитное жилье в центре стоит дороже, а в старых домах можно найти 1-комнатные квартиры за 10 тыс. евро, например, в жилфонде советской застройки в районе Лаздинай.
Покупка квартиры в Вильнюсе обойдется в среднем:
- 1-комнатной — в 30 тыс. евро;
- 2-комнатной — в 43 тыс. евро;
- 3-комнатной — в 65 тыс. евро.
Возможно ли получить вид на жительство при покупке жилья
Нерезиденты имеют право купить недвижимость в Литве, но это не дает ВНЖ, хотя упрощает его получение и позволяет получить многоразовую шенгенскую визу на год.