Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Дома

Купить дом с бассейном в Вильнюсский уезд, Литва

Вильнюс
130
Укмерге
7
Raisteniskes
6
Mazoji Riese
4
Zemieji Rusokai
4
Тракай
4
Gelvonai
3
Skersabaliai
3
Показать больше
12 объектов найдено
Домв Pustalaukis, Литва
Дом
Pustalaukis, Литва
337 м² Количество этажей 4
€ 395,000
Домв Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 397,000
ERDUS ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 12.52 РАЗДЕЛОМ ARS, ПОЧТЫ СОЗДАЮТ И ОЖИДАЮТ БАЗИН В ОБЩЕМ. Я пригл…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
183 м² Количество этажей 2
€ 299,000
Домв Vaiciuniskes, Литва
Дом
Vaiciuniskes, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ В РАМЕНТАЛЬНОМ КУПЦИОННОМ ДОМЕ СУДЕРМС К.! Вы ищете место, которое могло бы бы…
Домв Babriskes, Литва
Дом
Babriskes, Литва
772 м² Количество этажей 2
€ 490,000
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ С 25 РАЗДЕЛОМ, БОЛЬШИМ БАЗЕНОМ, ПОКУПА…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
282 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
477 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 1
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
225 м² Количество этажей 1
€ 420,000
ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ ОДНОЙ ВЫСОКОЙ, ПОДВЕСНОЙ ЖИЗНИ С БАЗЕЙНОМ И ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛНОЙ СТРАНЫ В СЛА…

Параметры недвижимости в Вильнюсский уезд, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти