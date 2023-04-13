Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Вильнюсское городское самоуправление

Купить недвижимость с бассейном в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

Вильнюс
500
Григишкес
1
6 объектов найдено
Домв Pustalaukis, Литва
Дом
Pustalaukis, Литва
337 м² Количество этажей 4
€ 395,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, ВКЛЮЧЕННАЯ В ДОМ С 6.04a. В ПУТИ SPLYPU. МЕСТО ПУТИ ДЛЯ ХОТЯТ ЖИТЬ В АПСУП…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
477 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 1
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…

Параметры недвижимости в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти