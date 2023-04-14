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Купить недвижимость с бассейном в Вильнюсский район, Литва

Raisteniskes
6
Mazoji Riese
4
Zemieji Rusokai
4
Skersabaliai
3
Gudeliu Plytine
2
Неменчине
2
Aukstieji Rusokai
1
Dvariskes
1
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4 объекта найдено
Домв Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 397,000
ERDUS ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 12.52 РАЗДЕЛОМ ARS, ПОЧТЫ СОЗДАЮТ И ОЖИДАЮТ БАЗИН В ОБЩЕМ. Я пригл…
Домв Vaiciuniskes, Литва
Дом
Vaiciuniskes, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ В РАМЕНТАЛЬНОМ КУПЦИОННОМ ДОМЕ СУДЕРМС К.! Вы ищете место, которое могло бы бы…
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
282 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Домв Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
225 м² Количество этажей 1
€ 420,000
ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ ОДНОЙ ВЫСОКОЙ, ПОДВЕСНОЙ ЖИЗНИ С БАЗЕЙНОМ И ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛНОЙ СТРАНЫ В СЛА…

Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва

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