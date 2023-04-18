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Купить недвижимость в Vilkijos seniunija, Литва

Вилькия
4
5 объектов найдено
Домв Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
162 м² Количество этажей 2
€ 55,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА в городе Вилкия с 24a SPLYP. Участок до главной асфальтированной дороги. ОБЩАЯ …
Домв Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
29 м² Количество этажей 1
€ 7,000
МЫ БЫЛИ РОУТ, МЫ НЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПОЙЛЬЗИЯ ИЛИ ЖИВОЙ СТРАНЫ НЕМУН! НАЗАД МЕСТО, РЕЛИЗ ПАТОГУСА,…
Квартира 2 комнатыв Вилькия, Литва
Квартира 2 комнаты
Вилькия, Литва
2 Количество комнат 29 м² 1/1 Этаж
€ 7,000
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО ПОЙЛЬСКОГО ИЛИ ЖИЗНЕННОЙ СТРАНЫ NEMUN! НАЗАД МЕСТО, РЕЛИЗ ПАТОГУСА, НЕДО…
Квартира 2 комнатыв Вилькия, Литва
Квартира 2 комнаты
Вилькия, Литва
2 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 39,999
Уютная 2 Камбоджа на продажу. квартира с видом на Немуну! Бутуи принадлежит в 0,9 веке. земл…
Домв Bernoriskiai, Литва
Дом
Bernoriskiai, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 34,999
ДОМ В СОЛНЦАХ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – Sunrise Village, Vilkia eldership, Кауна…

Параметры недвижимости в Vilkijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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