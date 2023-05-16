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Дома с бассейном в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Jaucakiai, Литва
Дом
Jaucakiai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
€ 39,900

Параметры недвижимости в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

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