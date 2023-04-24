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Дома в Вилькия, Литва

1 объект найдено
Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
162 м² Количество этажей 2
€ 55,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА в городе Вилкия с 24a SPLYP. Участок до главной асфальтированной дороги. ОБЩАЯ …
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