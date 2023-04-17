Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Вилкавишкский район

Купить недвижимость в Вилкавишкский район, Литва

Вилкавишкис
2
5 объектов найдено
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
290 м² Количество этажей 2
€ 158,000
Просторный двухэтажный жилой дом на продажу в Вилкавише. Стратегически удобное и тихое распо…
Домв Paezeriai, Литва
Дом
Paezeriai, Литва
151 м² Количество этажей 2
€ 55,000
РЕЗЮМЕ ПРОДАНО ЖИВОЙ ДОМ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ ДО ФОНДА ФОНДОВ, ВИЛЛИОНАЛЬНОГО РАЙ. ЦЕНА Д…
Домв Alksnenai, Литва
Дом
Alksnenai, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 22,000
Усадьба с участком 17,5 акров жилой недвижимости находится в отличном и тихом месте в деревн…
Домв Kuosenai, Литва
Дом
Kuosenai, Литва
820 м² Количество этажей 2
€ 99,900
Vilkaviškis r.sav, Bartninkus sen., Koušėnai, Akations g. Здание 820 м2, бывший магазин-стол…
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
195 м² Количество этажей 1
€ 75,000
ПОКАЗЫВАЯ СЛОВО ВИДОВ К., ДЕРЕВНЯ Р . Есть возможность купить 20 гектаров земли вместе с до…

Параметры недвижимости в Вилкавишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти