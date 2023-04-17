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Купить дом в Vilainiu seniunija, Литва

9 объектов найдено
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
45 м² Количество этажей 1
€ 35,000
В ОЧЕНЬ ДРУЗЬЯХ И РАМИО-ЛОКАЦИИ, НЕ ИМЕЮТ КОРАБЛЯ, ОТ КОТОРОГО РАЗРЕШЕНИЕ В НЕМУНЕ, ВЫБРАЕТС…
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 49,500
LIVING HOUSE IN THE PROPERTY COUNTRY WITH THE WINDOW! For buyers, we will prepare all the n…
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
1 200 м² Количество этажей 1
€ 405,000
Продается усадьба площадью 1 га в одноместном районе в деревне Бичка. 220 кв.м. были установ…
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 17,000
РАЗДЕЛ ПОТОЛКИ С ДОМОМ В ЦЕПИ Адрес: выстрел г. 21, стулья; Площадь участка: 10,33 акра ; П…
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
151 м² Количество этажей 1
€ 69,500
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ DIDEL SGEIUMBERS С НЕ СОБЫТИЕМ. -----------…
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
388 м² Количество этажей 2
€ 119,900
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
184 м² Количество этажей 2
€ 99,999
ПРОДАВАЯ БОЛЬШОЙ 17 А. СКЛИП С ДОМОМ В ГОРОДЕ КЛИМА. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВА…
Домв Aristava, Литва
Дом
Aristava, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 24,500
SODY - ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И 26 ARS РАЗДЕЛ R. ПРИБЫЛЬ К. ИЗМЕНЕНИЯ G. П…
Домв Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
60 м² Количество этажей 1
€ 29,900
ДОМ С ПЛОЩАДЬЮ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Город; •Миккевич г. 7, стулья; •дост…

Параметры недвижимости в Vilainiu seniunija, Литва

с бассейном
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