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Купить квартиру в Vilainiu seniunija, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Vilainiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vilainiai, Литва
3 Количество комнат 62 м² 1/2 Этаж
€ 44,000
ПРОДАНО БЫЛО С LOSS KIEM, MELIORATORS G. 2, VILAIN K., POWER RAJ. SAV. Адрес – Мелиоратор …
Квартира 3 комнатыв Vasariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vasariskiai, Литва
3 Количество комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 50,000
ПРОДАНО BUTAS, J. Басанавий Г. 81, В ЦЕПИ. Адрес – J. Басанавичюс г.81-35, стулья; Общая п…
Квартира 1 комнатав Vasariskiai, Литва
Квартира 1 комната
Vasariskiai, Литва
1 Количество комнат 33 м² 1/5 Этаж
€ 17,000
Квартира 3 комнатыв Stasine, Литва
Квартира 3 комнаты
Stasine, Литва
3 Количество комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 44,000
КВАРТИРА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ОБЩЕСТВЕННОМ АЛЕАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОМИНЫ В НОМЕРЕ 2 В В…

Параметры недвижимости в Vilainiu seniunija, Литва

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