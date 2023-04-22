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Жильё в Vievio seniunija, Литва

7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Vievininkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vievininkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 56,000
ПРОДАЛ ВАС И СВЕТ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕ В ДЕВУШКЕ ЗАКОНА ! PUTI инвестиции на постоянную жизн…
Дом в Skirmantiskes, Литва
Дом
Skirmantiskes, Литва
99 м² Количество этажей 1
€ 75,000
КРАТКАЯ усадьба на продажу с сельскохозяйственным участком площадью 3,72 га в E-Ppresetian s…
Дом в Azuoline, Литва
Дом
Azuoline, Литва
135 м² Количество этажей 2
€ 115,000
В ГИПЦОВ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ МЫ НЕ В ЗАКОНЕ И ДОСТИГНУТ ПОЛНУЮ ЗЕЛО? ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТЬ К ВАМ…
Дом в Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 24,900
ЧАСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОГО ДОМА С РЕЗЮМЕ ДОМА 22.57 ОВЕН В НЕК…
Квартира 2 комнаты в Vievininkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vievininkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 56,000
ПРОДАЛ ВАС И СВЕТ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ НЕ В ДЕВУШКЕ ЗАКОНА ! PUTI инвестиции на постоянную жизн…
Дом в Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
138 м² Количество этажей 2
€ 150,000
ПРОДАНО В ПОСЛЕДНЕМ ДОМЕ ТОЛЬКО 8 ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ! ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОМ В РАМИО …
Дом в Dumblikas, Литва
Дом
Dumblikas, Литва
248 м² Количество этажей 2
€ 78,000

Параметры недвижимости в Vievio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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